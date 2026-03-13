Чемпионов первого сезона школьной лиги определили в Чехове

На большой арене дворца спорта «Олимпийский» прошли финальные игры турнира по гандболу среди юношей. Спортсмены разыграли награды первого сезона Чеховской школьной лиги.

За третье место развернулась напряженная борьба. Команда гимназии № 2 с минимальным перевесом обыграла соперников из Чехов-2. Итоговый счет встречи — 20:19.

Чемпионами турнира стали ученики гимназии № 7. В финале они встретились с командой первой школы и одержали победу со счетом 28:11.

Лучшими игроками «финала четырех» признали Артема Карева из школы Чехов-2, Федора Литвишко из второй гимназии, Михаила Филиппова из седьмой гимназии и Матвея Манекина из первой школы.

«Несмотря на то, что гандбол пока не входит в перечень официальных дисциплин Единой школьной лиги Подмосковья, наши команды продемонстрировали высокий уровень игры. Они вновь подтвердили статус Чехова как столицы гандбола», — отметил руководитель муниципалитета Михаил Собакин.

Он поздравил юных спортсменов, тренеров и руководителей школ с достойными результатами.