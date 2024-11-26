Чемпионов конкурса профмастерства среди школьников наградили в Красногорске
Школьники в Красногорске стали призерами и победителями чемпионата профессионального мастерства среди школьников «Абилимпикс — 2024». Награждение прошло в штаб-квартире партии «Единая Россия».
Ученица гимназии № 7 в Красногорске Таисия Пронько испекла партию плетенок и хлебных палочек. Она уже в четвертый раз принимает участие в конкурсе, но в этом году ей впервые удалось выйти в финал.
«Само задание было изначально достаточно сложным. Работа с тестом, работа с духовыми печами, работа с самой технологической картой и ее изменением под себя требовали большого количества времени и сил. Поэтому часто проводились тренировки. Мы ездили в другой район несколько раз в неделю, чтобы под себя изменить технологическую карту», — сказала Таисия Пронько.
Ученик школы № 15 Тимофей Казин стал призером в двух компетенциях. Он занял второе место в номинации «Сетевое системное администрирование» и третье место в номинации «Сборка-разборка электронного оборудования».
«Сборка-разборка электронного оборудования была разделена на три модуля. Первый модуль — разобрать компьютер, второй — собрать из новых комплектующих, третий — собрать компьютер, который мы разбирали в первом модуле. В „Сетевом системном администрировании“ предусмотрен всего один модуль. Дается задание, что нужно сделать. Мы должны были собрать из виртуальных машин два офиса, которые должны были видеть друг друга», — сказал Тимофей Казин.
Совет депутатов в Красногорске вручил школьникам благодарственные письма.
«Именно они защищали честь Московской области, но нам приятно что они все-таки представители Красногорск на огромной территории с большим количеством конкурсантов. Хочется пожелать им новых побед», — сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богдан Андриянов.
Во Всероссийском чемпионате «Абилимпикс-2024» приняли участие 120 тысяч человек. На 24 площадках в Подмосковье соревновались почти тысяча школьников. За 10 лет количество компетенций увеличилось с 10 до 93.
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