Чемпионки мира по волейболу провели мастер-класс для школьников в Балашихе

На отремонтированном стадионе «Орион» в микрорайоне Железнодорожный прошел мастер-класс по волейболу для учащихся Балашихи, организованный в рамках Балашихинской школьной лиги. Участниками мероприятия стали чемпионка мира и четырехкратная чемпионка России Леся Махно, а также двухкратный серебряный призер Олимпийских игр и двухкратная чемпионка мира Екатерина Гамова.

Волейболистки начали с разминки, включившей растяжку и обучение правильным техникам подачи и приема мяча. Учащиеся также отрабатывали передачи, а затем разбились на две команды для выполнения упражнения, целью которого было удержание мяча в воздухе как можно дольше.

«Я не первый раз в Балашихе, и все, что здесь делается, очень масштабно. Это здорово, что развивается детский и школьный спорт. Спорт закаляет и формирует ответственность. Я вижу, что девочки любят волейбол и показывают отличные результаты. У них есть большой потенциал, и главное — работать и тренироваться», — отметила Леся Махно.

После мастер-класса прошел товарищеский матч между командами девочек «Север» и «Юг», в котором команда «Юг» одержала уверенную победу со счетом 25:13. В завершение мероприятия состоялась автограф-сессия с чемпионками.

Мастер-класс был частью спортивного состязания по волейболу «Битва физруков», в котором учителя физической культуры всех школ округа сражались в дивизионах «Север» и «Юг». В напряженной борьбе победила команда дивизиона «Север» со счетом 3:1.

Концепция Школьной лиги была разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с целью привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом. Пилотный проект запустили в Балашихе в 2023 году и включал четыре направления: баскетбол, волейбол, футбол и шахматы. В 2024 году к ним добавятся еще пять дисциплин, включая КВН, танцы и военно-патриотическую игру «Зарница 2.0».

Реконструкция стадиона «Орион» была проведена в рамках государственной программы «Спорт Подмосковья». Теперь стадион полностью обновлен и соответствует требованиям для проведения всероссийских соревнований по различным видам спорта, включая универсальный спортивный комплекс с бассейном и тренажерными залами.