Чемпионка Сурдлимпийских игр провела мастер-класс для детей в Коломне

В школе № 19 для детей с ограниченными возможностями здоровья в Коломне состоялась встреча с трехкратной чемпионкой Сурдлимпийских игр Викторией Аксеновой. Последние две золотых медали спортсменка завоевала в прошлом году на летних играх в Токио.

Легкоатлетка специально приехала в родную школу, чтобы рассказать ребятам о своем спортивном пути и показать увлекательный мастер-класс. Как признается сама спортсменка, это событие вызвало у нее не меньшее волнение, чем выход на олимпийский старт.

Начало большому спортивному пути Виктории Аксеновой положили именно школьные тренировки по легкой атлетике. Со временем увлечение переросло в профессиональный спорт, и девушка заявила о себе на международной арене. Впервые золото Сурдлимпийских игр она завоевала еще в 2017 году. А в 2025-м вновь поднялась на пьедестал в Токио, причем дважды. Легкоатлетка стала чемпионкой в беге на 400 метров, установив новый национальный рекорд, а также завоевала золотую медаль в беге с барьерами на той же дистанции. Кроме того, Виктория — многократная чемпионка мира по легкой атлетике.

Встреча Виктории с учениками ее родной школы прошла в рамках проекта «Подмосковные надежды», который создан по инициативе Федерации спорта глухих. Его цель — показать детям с нарушениями слуха, что для них также открыты самые разные спортивные возможности. В программе проекта — увлекательные мастер‑классы, веселые старты и беседы с известными спортсменами. Школа № 19 в Коломне с готовностью присоединилась к инициативе: здесь давно считают спорт важной частью развития подопечных.

Среди последних достижений учащихся — успешное выступление на региональном этапе Всероссийской спартакиады школьников для детей с ОВЗ. В ближайшее время команда примет участие в финальном этапе соревнований. Сейчас в школе-интернате обучаются 240 детей с нарушениями слуха из 20 городов Московской области. Здесь они не только осваивают программу неполного среднего образования, но и получают ценные навыки профессиональной подготовки.