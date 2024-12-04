Чемпионка России провела мастер-класс по волейболу в Одинцове

Участники Школьной лиги смогли прокачать спортивные навыки вместе с профессионалом. Чемпионка России по волейболу Мария Халецкая провела для ребят мастер-класс в Одинцове.

За Кубок Школьной лиги соревновались 17 команд из разных образовательных учреждений округа. Хоть лучшие уже проявили себя, организаторы не спешат раскрывать их имена, отметив лишь высокий уровень игры всех участников.

«В этом году мы запустили пилотный вариант Школьной лиги. Уверен, все пройдет хорошо, а в следующем году, мы надеемся, будет еще больше школ. Фавориты уже определились, но раскрывать секреты мы не будем. Все ребята играют на хорошем уровне», — отметил руководитель Школьной лиги Одинцовского городского округа Александр Чугин.

Для юных спортсменов организовали встречи со знаменитыми волейболистами. Одной из гостей стала Мария Халецкая, чемпионка России и призер Кубка мира. Девушка провела мастер-класс, где юные игроки отрабатывали пасы, удары и передачи под ее четким руководством. Спортсменка подчеркнула важность регулярных тренировок и работы над техникой для достижения успеха в волейболе.

Такие мастер-классы являются частью проекта Единой школьной лиги Подмосковья, который включает в себя больше 5000 соревнований по всему региону. Инициатива стартовала по предложению губернатора Московской области Андрея Воробьева с целью популяризации спорта среди школьников.

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