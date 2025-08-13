Чемпионка России по пятиборью родила сына в перинатальном центре в Наро-Фоминске

Шестикратная чемпионка России по современному пятиборью Ульяна Баташова стала матерью во второй раз. Роды прошли в Наро-Фоминском перинатальном центре.

Спортсменка назвала новорожденного Михаилом.

«Роды прошли хорошо, быстро и без всяких проблем, Ульяна молодец, настоящий боец! Радует, что именитые пациенты выбирают наш центр для рождения малыша, ведь, на самом деле, у нас большая профессиональная команда и отличные условия», — поделился акушер-гинеколог Сергей Солостухин.

Мальчик появился на свет с весом 3640 граммов и ростом 53 сантиметра, получив оценку девять баллов из 10 по шкале Апгар.

Для прославленной спортсменки это уже второй ребенок — три года назад она родила первенца по имени Лев. Маму и новорожденного уже выписали.

Для будущих родителей в регионе работает специализированный портал «Стань мамой в Подмосковье», где можно узнать все о системе родовспоможения. Также ежедневно доступен бесплатный кол-центр по телефону 8 (800) 550-30-03.