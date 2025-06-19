Чемпионка мира по тяжелой атлетике провела мастер-класс в Богородском округе

Встречу организовали для ребят из многопрофильной школы «Лаборатория будущего» при Ломоносовском лицее в Богородском округе. Ребята познакомились с российской тяжелоатлеткой, восьмикратной чемпионкой Европы, пятикратной чемпионкой мира, многократной рекордсменкой мира, серебряным призером Олимпийских игр, заслуженным мастером спорта России Татьяной Кашириной.

Татьяна Каширина провела беседу с ребятами о важности спорта, здорового образа жизни и о своем пути в профессиональном спорте. Рассказчица поделилась историей успеха.

Девушка начала заниматься тяжелой атлетикой в возрасте 11 лет под руководством Владимира Краснова. В 2006 и 2008 годах становилась чемпионкой Европы среди юниоров. В национальной сборной России дебютировала в 2009 году на чемпионате Европы в Бухаресте, выиграв золотую медаль в весовой категории свыше 75 килограммов.

В 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне завоевала серебряную медаль с результатом 332 килограмма. После общения всей командой участники встречи отправились на Олимпийскую зарядку.