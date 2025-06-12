Чемпионка мира по самбо провела зарядку для молодежи в Можайске

В парке «Ривьера» в Можайске под руководством чемпионки мира по самбо, заслуженного мастера спорта Карины Черевань прошла энергичная зарядка. Мероприятие, которое провели в рамках акции «Зарядка с чемпионом», объединило свыше 20 детей и подростков.
Ребята получили от именитой спортсменки ценные советы о том, как правильно выполнять упражнения и получить заряд бодрости на весь день. Началась тренировка с комплекса по общей физической подготовке, а завершилась пробежкой. Участники побеседовали с Кариной Черевань и узнали о спортивных планах девушки. Сейчас она готовится к чемпионату России по пляжному самбо, который пройдет в конце июня 2025 года в Калининграде. Несмотря на плотный тренировочный график, Карина всегда находит время для занятий с молодежью.
Отметим, что акцию «Зарядка с чемпионом» посвятили Дню России. Организовала мероприятие «Молодая гвардия» при содействии Можайского молодежного центра. Событие стало частью марафона «Сила России» и проекта «Молодежь за ЗОЖ».
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