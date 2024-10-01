Чемпионка мира по гимнастике провела открытые уроки в Красногорске

Открытые уроки по художественной гимнастике прошли в Красногорске. Также в двух образовательных центрах округа организовали отбор в спецшколу по этому спортивному направлению.

Отбор в школу художественной гимнастики провели в образовательных центрах «Отрада» и «Сабурово». Учреждение возглавляет Амина Зарипова — заслуженный мастер спорта, восьмикратная чемпионка мира, тренер олимпийских чемпионок и молодежной сборной команды России.

Более 150 детей поучаствовали в открытых уроках под ее наставничеством. Теперь все участники ознакомительного мастер-класса могут посещать занятия именитых спортсменов и тренеров прямо у себя в школе.

«Берем всех, потому что мы делим деток на группы. И есть дети, которые будут заниматься исключительно спортом, и будем брать в спортивное направление. И те дети, которые будут заниматься, грубо говоря, для своего здоровья в том числе. Изначально движение — это жизнь. Гимнастика — это начало движения. Ребенок начинает ходить, ребенок начинает кувыркаться. Чувствовать свое тело. Поэтому здесь мы будем учить детей чувствовать свое тело в том числе», — прокомментировала Амина Зарипова.

Отметим, что занятия проводят сама Амина и ее заслуженные ученики.

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