Чемпионка мира по фехтованию провела урок мужества для школьников в Химках

В школе № 29 в Химках 23 апреля прошел открытый урок, посвященный дню рождения трехкратной чемпионки Европы и двукратной чемпионки мира по фехтованию Натальи Макеевой. Школьники, родители и педагоги узнали историю успеха девушки, прославившей родной город.

Перед гостями встречи выступила сама Наталья Макеева. Она поделилась воспоминаниями о первых шагах в спорте, о том, как справляться с волнением перед решающими поединками, и о том, как сегодня передает свои секреты мастерства новому поколению.

С приветственным словом к собравшимся обратились муниципальные депутаты, члены партии «Единая Россия» Наталья Каныгина и Ирина Спирина.

«Мы обязаны знать своих выдающихся земляков в лицо. Сегодня Наталья пришла к нам не как звезда из телевизора, а как живой пример того, каких высот можно достичь своими силами, оставаясь верным Химкам и своей стране. Ее путь — это тренировки, пот, слезы и невероятная сила воли. И сегодня мы хотим, чтобы наши дети услышали этот опыт из первых уст», — подчеркнула Наталья Каныгина.

«Такие встречи — это мостик между поколениями. Когда ребенок видит перед собой живого героя, который вырос в его дворе, учился в соседней школе, он начинает верить в себя. Наталья Макеева доказала, что мечты сбываются, если каждое утро начинать с труда и любви к своему делу. А для девочек она еще и прекрасный пример женской грации и несгибаемого характера, которые так гармонично сочетаются в фехтовании», — отметила муниципальный депутат, заведующая поликлиникой № 7 Ирина Спирина.