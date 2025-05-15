Чемпионка мира по боксу Светлана Кулакова стала мамой в роддоме Балашихи

Заслуженный мастер спорта России, чемпионка мира по боксу и кикбоксингу Светлана Кулакова стала мамой во второй раз. Роды прошли в Московском областном перинатальном центре в Балашихе, и уже вскоре мама с новорожденной дочкой отправились домой.

В знак признательности за профессионализм медиков Светлана подарила главному врачу центра Ольге Серовой свои боксерские перчатки, с которыми она неоднократно побеждала на ринге. На перчатках чемпионка оставила автограф и надпись «Спасибо».

Московский областной перинатальный центр, отметивший в октябре 2023 года свое 20-летие, за годы работы стал вторым домом для более чем 100 тысяч новорожденных. Учреждение славится своим вкладом в выхаживание недоношенных малышей, включая тех, кто родился с экстремально низкой массой тела. Такие случаи — настоящий подвиг врачей, спасающих жизни.

Кроме того, центр проводит сложные гинекологические операции, помогая женщинам сохранять здоровье и возвращаться к полноценной жизни. Благодаря высокому профессионализму персонала и современным технологиям, учреждение остается лидером в области акушерства и гинекологии в Подмосковье.