Чемпионка мира по боксу провела открытую тренировку в Пушкино

Елена Савельева провела тренировку для юных спортсменов. Мероприятие прошло в Центральном парке культуры и отдыха в рамках масленичных гуляний.

Помимо традиционных праздничных забав, гости парка смогли испытать свою силу удара на специальной груше. Инструкторы объясняли участникам правила безопасности, чтобы избежать травм и правильно нанести удар.

«Здесь же чемпионка мира по боксу Елена Савельева провела открытую тренировку», — рассказали организаторы.

Несмотря на плотный график и подготовку к предстоящему поединку среди профессионалов, Елена Савельева нашла время, чтобы уделить внимание подрастающему поколению. Она показала основные приемы, поделилась секретами мастерства и дала советы по технике и тактике ведения боя.

Более 240 тысяч учащихся Подмосковья заинтересованы в спортивной деятельности благодаря программе «Спорт — норма жизни», сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.