Чемпионка Европы по волейболу провела мастер-класс для школьников в Воскресенске

Чемпионка Европы провела для школьников разминку и научила основным техникам, которые применяет сама. Спортсменка отметила, что такие мастер-классы для ребят нужно проводить как можно чаще, чтобы привить им интерес к спорту.

«В волейболе, например, очень важна скорость принятия решения, которая может помочь и в обычной жизни», — рассказала Елизавета Синицына.

Проект «Единая школьная лига Московской области» стартовал в 2024 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева, чтобы привлечь как можно больше школьников к регулярным занятиям спортом. Команды образовательных учреждений соревнуются в волейболе, баскетболе 3×3, шахматам и футзале. Воскресенск присоединился к проекту в 2025 году.