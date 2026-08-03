Чемпионаты по гребле прошли в Старой Купавне

В Старой Купавне с 30 июля по 2 августа прошли сразу два крупных чемпионата по гребле. Событие стало настоящим спортивным праздником и подтвердило статус города как одной из ключевых точек гребного спорта в стране.

Первый турнир неофициально считается чемпионатом России по гребле на байдарках и каноэ среди ветеранов. Соревнование в этом году вышло на новый уровень: оно получило статус международных соревнований и было включено в Единый календарный план Минспорта России. Турнир проходит уже 29‑й раз, причем последние 11 лет подряд — именно в Старой Купавне.

Организаторами выступили Федерация каноэ России, купавинские энтузиасты‑ветераны и Всероссийский фонд развития спорта. На старт вышли 155 гребцов из шести стран: России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Молдавии и Испании. География российских участников тоже впечатляла — были представлены 42 города от Владивостока до Пскова, от Архангельска до Краснодара и Астрахани.

Спортсмены соревновались на дистанциях 200 и 500 метров, а также на нестандартной дистанции в полмили (865 метров). Участники были разделены на 12 возрастных категорий (начиная с группы 19–26 лет и далее с шагом в пять лет). Особый восторг у зрителей и организаторов вызвали самые опытные спортсмены: Михаил Костюничев (84 года, мастер спорта СССР, Санкт‑Петербург), Владимир Бородин (83 года, мастер спорта международного класса, Москва) и Валентин Иванов (81 год, мастер спорта СССР, Тверь). Их участие — яркое доказательство того, что спорт не знает возраста.

По итогам чемпионата было вручено более 900 медалей.

2 августа завершился любительский чемпионат России в классе «Дракон‑Мастерс». На воде сошлись сильные и сплоченные команды со всей страны: «Тигры» из Владивостока, «Омский Дракон», коллективы из Перми, Москвы, Белгорода, Пскова и Воронежа.

Подмосковье представили три города: Дзержинский («Феникс»), Пушкино («Дельфин») и Старая Купавна («Купавинский Дракон»). Командный дух, слаженность и азарт сделали эти гонки особенно зрелищными: каждая гребля была не просто борьбой за секунды, а демонстрацией настоящей командной работы. Всего в рамках этого чемпионата было вручено 1084 медали.