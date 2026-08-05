Чемпионаты мира по пожарно-спасательному спорту проведут в Жуковском

В Жуковском на базе школы-центра спорта «Метеор» пройдут XV чемпионат мира среди юношей и юниоров и XI чемпионат мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту. Состязания проведут с 20 по 26 августа.

Соревнования состоятся под эгидой Международной спортивной федерации пожарных и спасателей.

В турнирах примут участие команды из России, Белоруссии, Казахстана, Словакии и Болгарии. Кроме того, на чемпионаты прибудут спортивные делегации из Австрии, Азербайджана, Латвии, Чехии, Индии, Камеруна и других стран.

Основная программа запланирована на период с 22 по 25 августа. Спортсмены поборются за медали в четырех дисциплинах: подъеме по штурмовой лестнице, преодолении 100-метровой полосы препятствий, пожарной эстафете 4×100 метров и боевом развертывании.

Международные чемпионаты призваны популяризировать пожарно-спасательный спорт, повысить уровень подготовки спортсменов, а также укрепить профессиональное сотрудничество и обмен опытом между странами. Торжественное открытие соревнований проведут 22 августа.