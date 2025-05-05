Чемпионат ЦФО по дзюдо прошел в Орехово-Зуеве

Чемпионат Центрального Федерального округа России по дзюдо прошел во Дворце спорта «Восток». Более 200 спортсменов — мужчин и женщин — из 17 областей ЦФО съехались в Орехово-Зуево, чтобы побороться за право представлять регион на чемпионате России.

Среди участников были победители региональных чемпионатов, обладатели званий мастеров спорта и кандидаты в мастера спорта, а также победители престижных всероссийских и международных турниров. Чемпионат такого уровня впервые состоялся в округе.

«В городе хорошо развит этот вид спорта, есть необходимые для соревнований условия. Это гостиница с большим количеством номеров и спортивный зал, отвечающий всем требованиям», — отметил исполнительный директор Федерации дзюдо Центрального Федерального округа Александр Потапов.

На татами Дворца спорта «Восток» развернулась борьба в семи весовых категориях. По итогам соревнований определились победители и призеры в каждой весовой категории, получившие награды и право выступить на чемпионате России. По словам тренеров, участие в главном национальном турнире — это шанс для дзюдоистов заявить о себе на самом высоком уровне.