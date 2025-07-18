Чемпионат России по судомодельному спорту прошел в Коломне

В Коломне завершается чемпионат России по судомодельному спорту в классе копийных моделей. Участники показали копии кораблей и воссоздали на воде реальные события и вымышленные битвы.

Чемпионат прошел на реке Коломенка у конькобежного центра. Одна из команд представила спектакль — спасательную операцию после столкновения теплохода и сухогруза с возгоранием и тушением пожара. Оба судна были затоплены, экипаж эвакуировали и в финале подняли корабли на поверхность.

Судьи оценивали внешний вид, соответствие чертежам, точность выполнения команд, четкость следования сценарию и общее впечатление.

В чемпионате приняли участие 150 спортсменов из 19 субъектов России в двух возрастных категориях — от 10 до 18 лет и от 19 лет и старше.

«Судомодельный спорт в классе копийных моделей интересен тем, что каждая представленная здесь модель, — это маленькая копия существующего или существовавшего ранее корабля. Спортсмены изучают историю, устройство и специфику корабля, используют архивные материалы, фотографии и чертежи. В классе моделей F6 и F7 многофункциональные корабли участвуют в демонстрации на воде исторических событий или разыгрывают сценарии, такие как тушение пожара, кораблекрушение или спасение. Очень интересный класс моделей, получивший развитие в настоящее время — это морские дроны», — рассказала главный судья чемпионата России, спортивный судья всероссийской категории Екатерина Хмелевская.