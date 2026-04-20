Чемпионат России по стрельбе из арбалета открылся в Солнечногорске

В ФОКе «Поварово» состоялось открытие чемпионата и первенства России по стрельбе из арбалета, который продлится до 21 апреля. В соревнованиях участвуют спортсмены из 9 регионов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Астраханской, Волгоградской, Иркутской, Тамбовской областей, а также Пермского и Хабаровского краев.

В рамках первенства выступают юноши и девушки до 18 лет, а также юниоры и юниорки до 23 лет. В чемпионате соревнуются мужчины и женщины. Участники ведут стрельбу на дистанциях 10 и 18 метров.

«Солнечногорск стал традиционной площадкой для проведения всероссийских соревнований и собирает сильнейших арбалетчиков со всей страны. В составе сборной команды честь Московской области отстаивают и наши солнечногорские спортсмены. Конкуренция высокая. Желаю каждому справиться с волнением, показать свой максимум и получить только положительные эмоции от участия», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

По итогам соревнований будут определены сильнейшие участники, которые войдут в состав сборной команды России и субъектов Российской Федерации.