Чемпионат России по спорту сверхлегкой авиации начался в Серпухове

На аэродроме «Большое Грызлово» впервые начался чемпионат России по сверхлегкой авиации, посвященный памяти дважды чемпиона мира Вадима Бухтиярова. Сегодня состоялась церемония открытия и первый соревновательный день.

В течение недели 36 пилотов будут бороться за звание лучших в трех дисциплинах: мотопараплан, паралет-1 и паралет-2. Участники представляют разные регионы страны — Московскую, Ленинградскую, Ивановскую, Вологодскую, Калининградскую, Новосибирскую области, Пермский и Ставропольский края, а также Республики Башкортостан и Крым.

Чемпионаты России по сверхлегкой авиации проводятся с 1995 года. За три десятилетия уровень соревнований значительно вырос благодаря поддержке Министерства спорта РФ, Общероссийской федерации спорта СЛА и Региональной Федерации спорта СЛА Московской области.

Аэродром «Большое Грызлово» был построен в 1973 году для сельскохозяйственной авиации, а с 2002 года, после возрождения Дмитрием Киселевым, стал центром проведения соревнований, тренировок и обучающих программ по парашютному спорту и полетам.