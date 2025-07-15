Чемпионат России по спорту сверхлегкой авиации начался в Серпухове

На аэродроме «Большое Грызлово» впервые начался чемпионат России по сверхлегкой авиации, посвященный памяти дважды чемпиона мира Вадима Бухтиярова. Сегодня состоялась церемония открытия и первый соревновательный день.
В течение недели 36 пилотов будут бороться за звание лучших в трех дисциплинах: мотопараплан, паралет-1 и паралет-2. Участники представляют разные регионы страны — Московскую, Ленинградскую, Ивановскую, Вологодскую, Калининградскую, Новосибирскую области, Пермский и Ставропольский края, а также Республики Башкортостан и Крым.
Чемпионаты России по сверхлегкой авиации проводятся с 1995 года. За три десятилетия уровень соревнований значительно вырос благодаря поддержке Министерства спорта РФ, Общероссийской федерации спорта СЛА и Региональной Федерации спорта СЛА Московской области.
Аэродром «Большое Грызлово» был построен в 1973 году для сельскохозяйственной авиации, а с 2002 года, после возрождения Дмитрием Киселевым, стал центром проведения соревнований, тренировок и обучающих программ по парашютному спорту и полетам.
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