Чемпионат России по ракетлону прошел в Химках

Центр ракеточных видов спорта в Химках принял чемпионат России по ракетлону. В турнире приняли участие около 100 спортсменов из разных регионов страны.

Химкинский бадминтонный клуб на соревнованиях представили Тимур Дашиев, Дмитрий Дубовенко, Сергей Серегин и Светлана Касилова.

Ракетлон объединяет четыре дисциплины: настольный теннис, бадминтон, сквош и большой теннис. Участники проходят все этапы последовательно — от самой маленькой ракетки к самой большой. В каждой дисциплине спортсмены играют до 21 очка, а победитель определяется по общей сумме набранных баллов.

«Чемпионат России по ракетлону в Химках — это важное событие для спортивной жизни округа. Центр Space становится площадкой для соревнований всероссийского уровня, а ракетлон привлекает все больше любителей и профессионалов», — отметил лидер Движения общественной поддержки Илья Матвейчук.

Федерация ракетлона России работает с 2022 года и занимается развитием нового спортивного направления. Центр в Химках входит в число трех площадок страны, где развивается ракеточный триатлон. Здесь проходят занятия по бадминтону, сквошу, настольному теннису и детскому теннису.

Проведение чемпионата России подтвердило статус Химок как одной из площадок развития ракеточных видов спорта в стране.