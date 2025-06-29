Чемпионат России по мини-футболу среди незрячих игроков прошел в Раменском

В Раменском произошли два важных события: в свет вышла книга о подвигах сотрудников приборостроительного завода и их семей в годы Великой Отечественной войны, а также прошел чемпионат по футболу среди незрячих игроков. На презентации издания собрались авторы статей, ветераны и работники предприятия.

В книге собраны вспоминания о боевом пути земляков, сражавшихся с фашистскими захватчиками.

«От нас с вами сейчас зависит эту память сохранить и передать», — добавила инициатор создания книги «РПЗ в солдатской шинели» Елена Жаркова.

А в это время в Раменском проводится чемпионат России по мини-футболу среди незрячих игроков. Участниками соревнований стали девять сильнейших команд со всей страны. Особенность игры заключается в том, что спортсмены играют в мяч, ориентируясь на звук.

«Все на ощущениях, на слух. Поэтому к этому надо тоже привыкнуть», — сказал старший тренер сборной России по мини футболу В1 Александр Ерастов.

На заводе надеются, что это не последняя книга о подвигах земляков. А по итогам соревнований по мини-футболу для незрячих определится новый чемпион России.