Чемпионат России по конькобежному спорту пройдет в Подмосковье в декабре

Чемпионат России по конькобежному спорту начался в Коломне. В нем примут участие 17 подмосковных спортсменов.

В сборную Подмосковья вошли 17 спортсменов, среди которых Даниил Алдошкин, Михаил Казелин, Елена Еранина, Ирина Кузнецова, Анастасия Семенова и другие. Они будут бороться за награды с 19 по 22 декабря в конькобежном центре "Коломна", рассказали в региональном Минспорте.

Участники преодолеют дистанции от 500 до 10 тысяч метров. Они сразятся в командных гонках и масс-старте. Всего в ходе турнира разыграют 16 комплектов медалей.

В чемпионате примут участие 100 спортсменов из 20 регионов.

Прямая трансляция соревнований будет доступна по ссылке.