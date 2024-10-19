Чемпионат России по конькобежному спорту пройдет в Коломне в декабре

В Коломне стартовала подготовка к проведению всероссийских соревнований по конькобежному спорту. Они состоятся здесь с 18 по 22 декабря.

Состязания пройдут в Коломне уже в 17-й раз. Сюда приедут лучшие скороходы страны.

Ранее, с 2007 по 2018 годы, центр «Коломна» принимал этапы Кубка Мира, Чемпионаты Европы и Чемпионат Мира по конькобежному спорту и шорт-треку. Сейчас в учреждении есть спортивно-тренировочный комплекс, вместительные трибуны, медико-восстановительный центр, бассейн и даже музеи истории конькобежного спорта и коньков.

Спортсмены занимаются здесь шорт-треком, спидскейтингом, фигурным катанием, плаванием, легкой атлетикой, настольным теннисом и десятками других видов спорта.

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