Чемпионат России по карате пройдет в Лобне

Турнир по карате-до сито-рю состоится во Дворце спорта «Лобня» в ближайшие выходные, с 22 по 23 марта. Мероприятие обещает стать настоящим праздником для любителей боевых искусств и спорта в целом.
Ожидается, что на чемпионат приедет около 1200 спортсменов со всей страны. Они будут соревноваться за звание лучших в своих категориях.
Организаторы считают, что турнир станет отличной возможностью увидеть в действии сильнейших каратистов России и поддержать своих фаворитов.
Стать частью этого захватывающего события могут все желающие. Вход на соревнования свободный.
Карате — один из самых популярных видов спорта у жителей Лобни. В городе постоянно проводятся соревнования различного уровня. Недавно во Дворце спорта Лобни прошел Кубок Подмосковья по карате-до сито-рю. На соревнованиях показали высокий результат воспитанники лобненской школы карате «Кобудо Тацудзин».
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