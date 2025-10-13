Чемпионат России по хоккею среди женских команд начался в Воскресенске

Торжественное открытие соревнований состоялось в Ледовом дворце спорта «Химик». За награды в новом сезоне будут бороться семь женских коллективов.

Старт турниру дали, проведя символическое вбрасывание шайбы, глава Воскресенска, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин, директор Центра спортивной подготовки по игровым видам спорта № 8 Максим Бурцов и олимпийский чемпион по хоккею Александр Черных.

В этом сезоне Воскресенск будет представлять на турнире команда «Торнадо». Она была образована из местной команды «7.62» и хоккейного клуба из Дмитрова. В команду вошли лучшие игроки обоих спортивных коллективов.

Дмитровский клуб «Торнадо» был основан в 2003 году и является самой титулованной командой в истории российского женского хоккея, неоднократно становившейся чемпионом страны и обладателем Кубка России.