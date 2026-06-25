Чемпионат России по городошному спорту начался в Подольске

Турнир по городошному спорту, в котором участвуют мужчины и женщины, собрал на стадионе «Труд» более 120 спортсменов из 16 регионов страны. Подольчане выступают в составе сборной Московской области.

Соревнования по классическим и европейским городкам продлятся с 24 июня по 3 июля. Городки — игра с тысячелетней историей, которая сегодня активно возрождается. Этот чемпионат имеет особое значение: 90 лет назад прошли первые официальные соревнования по этой дисциплине, положившие начало всесоюзным первенствам.

Среди участников — три заслуженных мастера спорта и 56 мастеров спорта России и СССР. Подольск принимает чемпионат страны уже в третий раз — с 2022 года здесь проходят не только взрослые первенства, но и детские турниры, соревнования для пожилых людей. На сентябрь запланировано проведение Кубка России — с 7 по 19 число.