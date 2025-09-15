Чемпионат России по флаг-футболу пройдет в Балашихе

20 и 21 сентября на стадионе «Орион» в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха состоится чемпионат России по флаг-футболу. В масштабных соревнованиях примут участие более 300 спортсменов из разных уголков страны.

За звание сильнейших поборются 19 команд из девяти регионов России: девять мужских и 10 женских коллективов. Такая конкуренция обещает захватывающие и напряженные поединки, которые не оставят равнодушными любителей спорта.

Флаг-футбол — это динамичный командный вид спорта, являющийся бесконтактной версией американского футбола. В каждой команде на поле одновременно играют по пять человек. В отличие от классического американского футбола, силовые приемы здесь заменены срыванием с игрока одного из трех флагов — лент, закрепленных на поясе с боков и со спины спортсмена. Это делает игру более безопасной, но не менее зрелищной и увлекательной.

Проведение чемпионата России по флаг-футболу в Балашихе — отличная возможность для жителей округа познакомиться с новым, динамичным видом спорта и насладиться зрелищными матчами высокого уровня. Для спортсменов же это шанс продемонстрировать свое мастерство, обменяться опытом и побороться за почетное звание чемпионов страны.