Чемпионат России по боксу среди женщин стартовал в Серпухове

В Серпухове впервые проходит всероссийский чемпионат по боксу среди женщин. Турнир объединил рекордное количество участниц.

Побороться за победу приехали 185 спортсменок из 50 регионов России. Состязания пройдут в течение недели на арене Дворца спорта «Надежда».

Чемпионат является отборочным туром в национальную команду по боксу. Лучшие спортсменки представят страну на чемпионате мира в Сербии в следующем году.

«Благодарю Президента Международной ассоциации бокса, Почетного гражданина города Умара Кремлева, генерального секретаря Федерации бокса России Татьяну Кириенко, Общероссийское общественное движение „Здоровое Отечество“ за то, что серпуховская земля вновь стала точкой притяжения для лучших боксеров нашей страны», — сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

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