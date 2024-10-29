Чемпионат России по боксу среди женщин пройдет в Серпухе со 2 по 9 ноября

Чемпионат России по боксу среди женщин пройдет в Серпухове со 2 по 9 ноября. В соревнованиях примут участие 185 спортсменок из 50 регионов России, а призовой фонд составит 24 миллиона рублей.
Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, 2 ноября состоится церемония открытия, с 3 по 7 ноября пройдут основные поединки, 8 ноября спортсменки сразятся в полуфинальных боях и 9 ноября состоятся финальные поединки и церемония закрытия.
Турнир пройдет в городском округе Серпухов в поселке Большевик во дворце спорта «Надежда».
Соревнования состоятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Обрушившийся потолок чуть не задавил троих пятиклассников в красногорской школе
Разбогатевшие в России миллиардеры купили пятизвездочный отель в Майами
Авиамоделист из Павловского Посада победил на областных соревнованиях
Лобода выгнала со своего концерта в Ереване зрительницу за отказ осудить Россию
Студенты из Павловского Посада поучаствовали в окружном форуме «Будет толк»
«Абсолютная провокация». В Чечне решили добиться отмены запрета на хиджабы во Владимирской области
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте