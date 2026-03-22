Чемпионат России по боевому самбо среди женщин прошел в Серпухове

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Русский медведь» в Серпухове 21 марта завершился Чемпионат России по боевому самбо среди женщин. Участие приняли более 70 спортсменок из 10 федеральных округов.

Соревнования прошли в семи весовых категориях. Победительницы поедут на чемпионат мира, серебряные призеры — на Кубок мира. Организаторами выступили Министерство спорта Российской Федерации и Всероссийская федерация самбо.

Награды лучшим самбисткам вручили вместе с представителями «Альфа-Банка» и «Единой России». В администрации округа отметили, что крупные партнеры поддерживают спорт и видят в Серпухове площадку, достойную федеральных стартов.

Соревнования стали отборочным этапом в сборную. В Серпухове планируют продолжать создавать условия для развития спорта, чтобы у молодого поколения была возможность заниматься в современных спортивных комплексах и участвовать в соревнованиях высокого уровня.