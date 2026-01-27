Чемпионат России по баскетболу 3×3 пройдет в Котельниках

Открывающий этап чемпионата России по баскетболу 3×3 пройдет с 28 по 31 января в торговом центре «МЕГА Белая Дача» в Котельниках. За победу будут бороться команды из 11 регионов страны и Белоруссии.

Подмосковье на турнире представят мужская и женская команды «Khimki Power» из Химок.

Стартовый этап, который называется «Вызов», станет отборочным. Команды поборются за право выйти на более высокий уровень соревнований — «Мастер», где и разыграют ключевые награды сезона.

«Старт Winline Чемпионата России 3×3 — это пример того, как профессиональный спорт выходит за рамки специализированных арен и становится доступным широкой аудитории. В течение четырех дней гости „МЕГИ“ смогут увидеть игры сильнейших команд из разных регионов России и зарубежья в живом и динамичном формате», — подчеркнул управляющий «МЕГА Белая Дача» Марат Гальперин.

Чемпионат России по баскетболу 3×3 включает четыре этапа «Вызов» и четыре «Мастер». Соревнования продлятся до июня. Посмотреть матчи в Котельниках можно бесплатно. Для тех, кто не сможет приехать, организаторы подготовят прямые трансляции.