Чемпионат России по авиационным гонкам прошел на аэродроме Дракино под Серпуховом

Фото: Игорь Егоров

Чемпионат России по авиационным гонкам прошел на аэродроме Дракино в городском округе Серпухов. В соревнованиях приняли участие 12 летчиков из Москвы, Московской и Ивановской областей, а также из Крыма.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, пилоты выступали на поршневых самолетах ЯК-55 и СУ-29.

Победительницей стала Ксения Гринберг из Москвы, второе место занял летчик из Подмосковья Александр Васильев, третье место досталось спортсмену из Крыма Сергею Захарову.

Соревнования прошли в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте