Чемпионат России по авиационным гонкам прошел на аэродроме Дракино под Серпуховом

Чемпионат России по авиационным гонкам прошел на аэродроме Дракино в городском округе Серпухов. В соревнованиях приняли участие 12 летчиков из Москвы, Московской и Ивановской областей, а также из Крыма.
Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, пилоты выступали на поршневых самолетах ЯК-55 и СУ-29.
Победительницей стала Ксения Гринберг из Москвы, второе место занял летчик из Подмосковья Александр Васильев, третье место досталось спортсмену из Крыма Сергею Захарову.
Соревнования прошли в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».