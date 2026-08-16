Чемпионат России по авиамодельному спорту начался в Химках

В Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» в Химках стартовал Чемпионат России по авиамодельному спорту в классе кордовых моделей F-2D «Воздушный бой», который продлится до 16 августа. В соревнованиях принимают участие 84 экипажа — 130 спортсменов из 26 регионов России, включая заслуженных мастеров спорта и перспективную молодежь.

Торжественную церемонию открытия посетили глава городского округа Химки Инна Федотова и депутат Государственной Думы Денис Кравченко, которые поприветствовали участников и пожелали им успешных выступлений. Соревнования такого уровня в городском округе проводятся впервые.

На протяжении года каждый из участников набирал рейтинговые очки на квалификационных стартах, чтобы получить право выступить на главных соревнованиях сезона. Химки на турнире представляют воспитанники Дома юных техников «Интеграл».

«Такие соревнования — важный шаг в развитии спорта и инженерного мышления, в формировании у молодежи интереса к авиации, моделированию и современным технологиям. Когда рядом выступают настоящие мастера и чемпионы, у ребят загораются глаза — и появляется главное: желание пробовать, учиться и расти», — подчеркнула Инна Федотова.

Зрителей ждут захватывающие воздушные дуэли, высокая скорость и виртуозное управление авиамоделями.