Чемпионат России и Суперкубок по баскетболу 3×3 пройдут в Подмосковье

Первый этап чемпионата России по баскетболу 3×3 — тандем «Вызов» и Суперкубок — пройдут в Химках 14 и 15 декабря. В течение двух дней 18 мужских и 12 женских команд будут бороться за выход в следующий этап чемпионата — «Мастер».

Московскую область представят две мужские и две женские команды регионального Центра спортивной подготовки № 5.

В мужском турнире разыграют пять путевок в «Мастер». Три из них получат победители групп, а оставшиеся две — команды, занявшие второе место и лучшие из третьих в дополнительных матчах. Женские команды поборются за четыре путевки в «Мастер».

Чемпионат продлится до июня. Он будет включать восемь этапов — четыре «Вызова» и четыре «Мастера». Заключительный матч за Суперкубок России состоится 15 декабря, где встретятся чемпионы и обладатели Кубка России.

Соревнования организованы в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».