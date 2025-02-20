Чемпионат профмастерства среди студентов начался в колледже Подмосковья

В Подмосковье стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы», который проходит в колледже «Энергия» в Реутове, Балашихе и Богородском округе. Открытие началось с круглого стола экспертов, где обсудили организационные вопросы и подготовку к соревнованиям.

В чемпионате участвуют эксперты, наставники и сами конкурсанты. В колледже «Энергия» проходят соревнования по разным направлениям, включая миграционный учет, цифровую инженерию, токарные работы на станках с ЧПУ, работу полицейских и другие специальности. Также участвуют юниоры.

«Желаем участникам чемпионата уверенности в своих силах, профессионального роста и ярких побед! Пусть каждый покажет максимум своих возможностей и откроет для себя новые горизонты! Мы желаем всем плодотворной работы и отличного настроения!» — подчеркнул директор колледжа Константин Подоляк.

Кроме того, студенты и преподаватели соревнуются в таких компетенциях, как вожатская деятельность, химический анализ, медицинский и социальный уход, пожарная безопасность, работа турагентов и эксплуатация беспилотников.