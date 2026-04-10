Чемпионат профмастерства «Абилимпикс» пройдет в Подмосковье с 13 по 24 апреля

Московский областной чемпионат «Абилимпикс» пройдет с 13 по 24 апреля. В этом году в нем примут участие более 1,4 тысячи человек. Они будут соревноваться по 90 компетенциям, среди которых «Инструктор по адаптивной физической культуре», «Веб-дизайн», «Оператор БПЛА», «Исполнительское мастерство», «Кондитерское дело» и другие.

Основными площадками чемпионата в этом году станут Дмитровский техникум, Красногорский колледж, колледжи «Энергия», «Московия» и «Подмосковье», Щелковский колледж, ОЦ «Созвездие» и Электростальский колледж.

Соревнования пройдут в трех категориях: «школьники», «студенты» и «специалисты».

За 12 лет движение «Абилимпикс» стало крупнейшим и самым узнаваемым в области развития профессиональных навыков у людей с инвалидностью.

Для младших школьников проведут фестиваль знакомства с профессией по направлениям «Агрофермер», «Адаптивная физическая культура», «Швея», «Изобразительное искусство» и «Повар». А для участников с множественными нарушениями — фестиваль возможностей.