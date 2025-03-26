Чемпионат профмастерства «Абилимпикс» начнется в Подмосковье 31 марта

Областной чемпионат «Абилимпикс» состоится в Подмосковье с 31 марта по 11 апреля. Это конкурс профмастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Основными площадками мероприятия в этом году станут Дмитровский техникум, Красногорский колледж, Подмосковный колледж «Энергия», Профессиональный колледж «Московия», Щелковский колледж и Электростальский колледж.

В проекте примут участие более тысячи человек. Они будут соревноваться по 69 компетенциям, среди которых адаптивная физкультура, веб-дизайн, кондитерское дело, перевод, ногтевой сервис, обработка текста и многие другие. Среди новых направлений — техник-протезист, специалист по типовым решениям 1С и художник по гриму.

Для участников также проведут мастер-классы, семинары, тренинги и многое другое.

Чемпионат пройдет в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».