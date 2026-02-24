Региональный этам чемпионата «Профессионалы» начался в Реутове

С 23 по 27 февраля в Центре оборонно-промышленной подготовки колледжа «Энергия» в Реутове пройдет Четвертая неделя Регионального этапа чемпионата «Профессионалы». Об этом информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.

За это время участники будут состязаться в четырех ключевых компетенциях: «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Цифровая метрология», «Облачные технологии» и «Сварочные технологии». Конкурсантам предстоит выполнять цифровую интеграцию измерений в металлообработке, измерять отклонения формы и контура с использованием современного оборудования, проектировать и управлять облачной инфраструктурой, а также демонстрировать все виды сварки на различных материалах в разных пространственных положениях.

Директор колледжа Константин Подоляк подчеркнул: «Каждая локация в колледже оснащена всем необходимым для объективной оценки профессиональных навыков и творческого потенциала участников. Желаем конкурсантам успехов, уверенности и продуктивной работы; экспертам — терпения, внимательности и вдохновения».