Чемпионат профессионального мастерства прошел в Жуковском

Конкурс собрал представителей Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Мурманской, Тюменской, Вологодской и Оренбургской областей, Пермского края, Республики Татарстан. Чемпионат по профессиональному мастерству проводился в двух категориях — «студенты» и «юниоры». Участникам нужно было выполнить непростые задания по пяти модулям.

По итогам соревнований в категории «Юниоры» золотую награду завоевал Ильназ Гимадиев из Татарстана, второе место занял представитель Подмосковья Сергей Жуков, на третьем месте — Марк Шнейдер из Оренбургской области.

В категории «Студенты» победу также одержал участник из Татарстана Данил Андрианов, серебряную медаль выиграл Сергей Варлаков из Тюменской области, а бронзовым призером стал Даниил Клименко из Московской области.