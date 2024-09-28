Чемпионат Подмосковья по футболу пройдет в Солнечногорске 28 сентября

Матч 19-го тура чемпионата Московской области по футболу среди мужских команд Лиги Б-1 пройдет на стадионе «Металлург» в Солнечногорске 28 сентября. Игра стартует в 16:00.

На поле выйдут футболисты клубов «Солнечногорск» и «Нара» из Наро-Фоминска. В перерыве матча разыграют ценные призы, сертификаты от партнеров команды и футбольной атрибутики команды Солнечногорска.

«Приглашаем любителей футбола посетить матч и поддержать команды! Игроки знают, насколько важна поддержка болельщиков, особенно сейчас, когда сезон понемногу подходит к концу и любая встреча может стать решающей. В настоящее время футбольный клуб „Солнечногорск“ занимает четвертую строчку областного чемпионата», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.