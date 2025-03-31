Чемпионат по версии игры «Что? Где? Когда?» начался в Воскресенске

Трудовые коллективы приняли участие в интеллектуальном чемпионате в Воскресенске. Его провели по спортивной версии известного телевизионного состязания.

Мероприятие прошло во Дворце культуры «Химик». Участниками стали представители коллективов предприятий и организаций округа.

Так, за победу поборолись команды из школы № 5, лицея имени П. В. Стрельцова, лицея № 23, Москворецкой гимназии, филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“, филиала АО „ОДК“ „ВМЗ „Салют“, молодежного центра „Олимпиец“, Воскресной школы, КБХИММАШ имени А. М. Исаева и межрайонной ИФНС России № 18 по Московской области.

Команды по очереди выходили в лидеры по результатам разных туров. Но в итоге победителем стала сборная школы № 5.

Серебряным призером оказалась команда из молодежного центра, а третье место разделили сборные лицея № 23, КБХИММАШ имени А. М. Исаева , Воскресной школы и филиала „ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“.

Ребятам вручили подарки от партнера мероприятия филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“. Новый тур интеллектуального состязания проведут уже летом.