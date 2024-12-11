Чемпионат по спидкубингу прошел в школе № 21 в Богородском округе

Необычное внеурочное занятие впервые провели среди учеников 5-11-х классов. В турнире можно было выступать как в команде до пяти человек, так и индивидуально.

Соревнования проводил член Федерации по спидкубингу Илья Назаров. Участникам чемпионата нужно было как можно быстрее собрать головоломку — кубик Рубика. Для решения этой задачи профессионалы используют разнообразные алгоритмы, собирая одноцветную грань кубика за несколько секунд. Школьники попробовали свои силы в этом мастерстве.

Спидкубинг развивает мелкую моторику пальцев, тренирует логику и память. С его помощью ученики учатся принимать рациональные решения в условиях нехватки времени.

Венгерский профессор Эрне Рубик изобрел головоломку, чтобы помочь студентам понять трехмерную геометрию. Кубик Рубика был запатентован в 1975 году, а два годя спустя первая партия логических игрушек поступила в продажу.

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