Чемпионат по северной ходьбе прошел в Красногорске

Первый Чемпионат по северной ходьбе «Шагаем с Отрадой» состоялся в Красногорске. В нем приняли участие 55 представителей клуба «Активное долголетие».

Мероприятие провели в Опалиховском парке. Самому молодому участнику исполнилось 78 лет, а самому старшему — 80. Возраст не мешает им заниматься спортом для поддержания здоровья.

«Сегодня у нас дистанция шесть километров. Мы идем до Черневской горы. Это привычные маршруты, потому что каждый год мы ходим на прогулку от „Активного долголетия“. Очень любим эти походы. Сегодня более приятно нам пройти, потому что мы идем по новым дорожкам. „Долголеты“ были очень довольны. Мы их испробовали. Очень радостно. Хочется, чтобы их еще больше было», — сказала Лариса Веселова, инструктор по северной ходьбе клуба «Активное долголетие».

При обустройстве парковой зоны стремились к тому, чтобы для досуга жителей установили игровые площадки, спортивные снаряды и тренажеры, беговые дорожки. Удобство и доступность — основные составляющие прогулок на свежем воздухе.

«Уходит потребность выезжать куда-то. Все можно комфортно получить в нашем родном прекрасном Красногорске. Это мероприятие мы подготовили и организовали совместно с группой компаний „Отрада“. Нам сделали подарок в виде скандинавских палок для наших „долголетов“, чтобы они больше могли оздоравливаться. Всем хочется пожелать здоровья. Открываем весенний сезон и уверен, что он будет насыщенным и плодотворным», — добавил Богдан Андриянов, заместитель председателя Совета депутатов в.Красногорске, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия».