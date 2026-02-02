Чемпионат по робототехнике между школьниками прошел в Домодедове

Соревнования прошли в третий раз на базе образовательного комплекса «Доминанта». Мероприятие объединило школьников, увлеченных инженерией, программированием и современными технологиями.

Муниципальный чемпионат по робототехнике «Робо-сумо» прошел в округе 29 января. В нем участвовали школьники разных возрастов, многие из которых готовились несколько месяцев.

На судейство представили самостоятельно собранных и запрограммированных роботов. Их задача — вытолкнуть соперника за границы ринга, используя скорость, маневренность и сложные алгоритмы. Победа зависела как от качества сборки, так и от продуманной логики программного кода.

По словам организаторов, для юных инженеров это полноценный опыт, позволяющий применить теорию на практике, а также развить навыки анализа ошибок и доработки проектов. Ключевая задача турнира — увлечь молодежь инженерным делом, пробудить интерес к науке и развить аналитическое, проектное и командное мышление.

Помимо соревнований, для участников и гостей провели мастер-классы по робототехнике и искусственному интеллекту, а также показательные выступления с беспилотными летательными аппаратами, демонстрирующие применение навыков в реальных системах.

По итогам определили победителей в разных возрастных группах. Главным же результатом организаторы считают приобщение ребят к техническому творчеству и формирование у них стремления глубже изучать современные технологии.