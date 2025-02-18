Чемпионат по профессиональному мастерству среди студентов начался в Серпухове

Региональный этап престижных соревнований стартовал в Губернском колледже 16 февраля. Участники соревнуются в компетенциях «Технологии моды» и «Дизайн модной одежды и аксессуаров».

Церемония открытия чемпионата Московской области «Профессионалы-2025» состоялась 17 февраля. Заместитель директора колледжа Ольга Корнеева пожелала будущим мастерам высоких результатов и честной борьбы. В течение нескольких ближайших дней студенты будут бороться за звание лучшего профессионала.

Первый соревновательный день среди юниоров начался 18 февраля. Участники из Люберец, Мытищ, Электростали и Серпухова приступили к выполнению заданий конкурса. На площадке работают главный и технический эксперты, а также наставники.

В компетенции «Дизайн модной одежды и аксессуаров» ребятам предстоит создание мудборда, отражающего общую концепцию, тему и базовые цвета будущих изделий. Затем они займутся разработкой принта для них. Конкурсанты компетенции «Технологии моды» выполнят технический рисунок модели молодежной женской одежды, а затем конструирование, моделирование и изготовление комплекта лекал топа.