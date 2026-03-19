Чемпионат по пилотированию дронов прошел в Химках

Площадкой для турнира стал филиал «Ракетно-космической техники» Московского авиационного института. Соревнования показали, что это направление набирает обороты среди детей и подростков.

Для участников оборудовали специальную зону в виде куба, обтянутого защитной сеткой. Такая конструкция позволила проводить полеты безопасно и дала пилотам возможность показать свое мастерство.

Соревнования проходили в два этапа. Сначала участники проходили квалификацию, где демонстрировали основные навыки управления. Затем лучшие вышли в финал, где развернулась борьба за призовые места.

По итогам турнира все три призовых места заняли воспитанники Дома юных техников «Интеграл». Первое место завоевал Арсений Поляков, второе — Вячеслав Алехин, третье — Руслан Ершов.

Победителей наградил председатель совета депутатов Химок Сергей Малиновский. Он подчеркнул, что такие соревнования важны для развития технических направлений среди молодежи.

«Чемпионат показал, что в Химках растет новое поколение талантливых и увлеченных ребят. Управление дронами открывает доступ к современным технологиям и перспективным профессиям. Горжусь тем, что мне довелось наградить наших юных пилотов и пожелать им новых успехов», — отметил Сергей Малиновский.

Успех участников подтверждает, что в округе созданы условия для развития технических видов спорта. В Химках работают кружки и секции, где школьники могут освоить управление беспилотниками, научиться пилотированию и выступать на соревнованиях разного уровня.