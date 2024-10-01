Чемпионат по оказанию первой медпомощи прошел среди школьников в Коломне

Школьники из Коломны и Озер поучаствовали в муниципальном этапе чемпионата по оказанию первой помощи. Лучшие представят округ на региональном первенстве.

Всего побороться за первое место в гимназию № 2 «Квантор» приехали 13 команд из 13 учебных заведений округа. Им предстояло пройти тестирование по основам оказания первой помощи и решить три ситуационные задачи: «Пострадавший поскользнулся», «Случай на улице», «Урок физкультуры».

Оценивали ответы представители Коломенской больницы и Центра по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Обучение основам оказания первой помощи со школьной скамьи чрезвычайно важно. Своевременно и грамотно оказанная первая помощь может стать решающим фактором для спасения жизни», — прокомментировала заместитель главного врача Коломенской больницы по медицинской части, председатель жюри муниципального этапа чемпионата Ольга Миронова.

Лучшей на соревнованиях стала команда гимназии № 9, в состав которой вошли ученики девятых медицинских классов. Они представят Коломну на региональном этапе в конце октября.

Отметим, что всероссийский проект «Первая помощь» реализует «Движение первых». В его рамках во всех регионах России проводятся отборочные этапы. Они завершатся всероссийским чемпионатом по оказанию первой помощи. В этом году он пройдет в Саранске.

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