Чемпионат по настольной игре «Мое Подмосковье» прошел в Шатуре

Краеведческую игру разработали в Московской областной думе в год тридцатилетия парламента. Свои силы в викторине попробовали активисты «Молодой гвардии» и участники проекта «Активное долголетие».

Игрокам нужно было, перемещаясь по игровому полю, ответить на вопросы, связанными с историей и культурными особенностями Московской области. Участники смогли не только продемонстрировать свои знания, но и узнать много нового и интересного о регионе.

Председатель Молодежного парламента Шатуры Евгения Чиркунова рассказала, что в игре «Мое Подмосковье» есть несколько вопросов и про муниципалитет — например, какой говор распространен среди местного населения или о построенном в округе одном из старейших в России сооружений.

«Первоначально оно работало на торфе, сейчас в основе топливо — природный газ. Конечно, это наша теплоэлектростанция. Этот вопрос участники всегда отгадывают», — отмеила Евгения Чиркунова.

Всем участникам чемпионата вручили в подарок настольные игры. Мероприятие завершилось совместном чаепитием.