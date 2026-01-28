Чемпионат по ММА прошел в Лыткарине

В минувшие выходные спортивный комплекс «Арена Лыткарино» стал центром притяжения для любителей смешанных боевых единоборств. Здесь состоялись масштабные Чемпионат и Первенство городского округа по ММА, собравшие под одной крышей около 300 спортсменов.

Мероприятие, получившее название «Турнир единства», стало не только площадкой для демонстрации мастерства, но и значимым событием для развития спортивного движения в Лыткарине.

«Трибуны были полностью заполнены болельщиками, родителями и ценителями единоборств. Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, тактическое мышление и несгибаемую волю к победе в каждой схватке. Особенно отличились спортсмены, представляющие Лыткарино. В активе местных бойцов — впечатляющий урожай наград: четыре золотые, две серебряные и одна бронзовая медали», — сообщили организаторы турнира.

По итогам турнира наиболее успешным участникам будут присвоены официальные спортивные разряды. Более того, сильнейшие атлеты уже в феврале получат честь представлять городской округ на Чемпионате и Первенстве Московской области, где им предстоит соревноваться с лучшими бойцами региона.