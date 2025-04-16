Чемпионат по краеведческой настольной игре прошел в Богородском округе

Знатоков краеведения среди школьников наградили в Ногинске. Лучших выявил финал межмуниципального чемпионата по настольной игре «Мое путешествие по Богородскому краю». Он прошел 15 апреля в центре образования «Богородский».

Школы и библиотеки Богородского округа, Павловского Посада и Электростали после отборочных муниципальных туров представили на чемпионате 14 лучших команд. Участникам предстояло сразиться за звание знатока Восточного Подмосковья.

Ведущими краеведческого турнира стали участники «Движения первых». А директор Центра поддержки социальных и общественных инициатив Вера Носкова выступила в роли главного судьи.

В командном зачете победила команда Богородского округа, а наибольшее число баллов набрала команда Рахмановской средней общеобразовательной школы имени Кошенкова из Павловского Посада.

Игра «Мое путешествие по Богородскому краю» была выпущена в 2024 году при финансировании Фонда президентских грантов. Она позволяет не только совершить виртуальную прогулку по Богородскому краю, но и познакомиться с достопримечательностями.